Саратовский депутат может стать кандидатом в губернаторы Волгоградской области от КПРФ

Политика 03.04.2019 17:40
6580 44
03.04.2019 17:40
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко может стать кандидатом в губернаторы Волгоградской области от КПРФ. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные издания и СМИ Саратовской области, сегодня на пресс-конференции заявил заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин.
Коммунист назвал Бондаренко активным политиком межрегионального уровня. По словам Афонина, с просьбой выставить кандидатуру этого депутата в качестве лидера предвыборной кампании выступили в Сталинградском обкоме компартии. Окончательное решение, как подчеркнул зампред ЦК КПРФ, будет принято позже.
Сам парламентарий подтвердил местным СМИ, что переговоры с ним на предмет возможного выдвижения в губернаторы соседнего региона, действительно, велись. Последнее слово, тем не менее, по словам Бондаренко, остается за Геннадием Зюгановым.
Выборы губернатора Волгоградской области пройдут 8 сентября. Николай Бондаренко известен также как видеоблогер, в соцсетях он ведет "дневник депутата". Прославился тем, что пытался прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Вскоре народный избранник пришел к выводу, что столь экономичное питание ведет к ухудшению здоровья.
Реклама
Популярное по теме
06.03.2019 17:00
87474 24
13.03.2019 17:33
61512 4
15.03.2019 11:30
30051 68
Бывший депутат гордумы вышла на сцену ради главы Волгограда29.03.2019 16:11
У зампредседателя Волгоградской облдумы Сергея Горнякова – ностальгия по Урюпинску28.03.2019 14:06
Волжская гордума не смогла «закрутить гайки» протестному электорату региона21.03.2019 17:57
«Весна влияет»: в новый санкционный список Украины попали депутаты Госдумы от Волгоградской области21.03.2019 17:35
Гасан Набиев сложил полномочия депутата Волгоградской облдумы21.03.2019 13:10
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области высказался о неприятном инциденте с офисом ЛДПР21.03.2019 11:47
Не обсуждается: депутаты Волгоградской облдумы довольны реализацией мусорной реформы21.03.2019 10:29
Единороссы раскритиковали работу молодежного парламента Волгоградской области19.03.2019 12:47
Нецензурные слова на здании офиса ЛДПР в Волгограде написали сами "жириновцы"18.03.2019 10:51
Губернатора Волгоградской области вызвали в Кремль15.03.2019 11:30
Российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова ждут в Волгограде14.03.2019 14:26
Гасан Набиев слагает полномочия депутата Волгоградской областной думы14.03.2019 11:26
Губернатор Волгоградской области: "Снимите корону и будьте ближе к людям"13.03.2019 17:33
Волгоградские единороссы указали "на выход" оскандалившемуся однопартийцу Гасану Набиеву (ВИДЕО)13.03.2019 13:06
Неубедительно оправдался: депутата Волгоградской облдумы Набиева исключат из «Единой России»12.03.2019 22:03
Реклама