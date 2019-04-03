Саратовский депутат может стать кандидатом в губернаторы Волгоградской области от КПРФ





Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко может стать кандидатом в губернаторы Волгоградской области от КПРФ. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные издания и СМИ Саратовской области, сегодня на пресс-конференции заявил заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин.

Коммунист назвал Бондаренко активным политиком межрегионального уровня. По словам Афонина, с просьбой выставить кандидатуру этого депутата в качестве лидера предвыборной кампании выступили в Сталинградском обкоме компартии. Окончательное решение, как подчеркнул зампред ЦК КПРФ, будет принято позже.

Сам парламентарий подтвердил местным СМИ, что переговоры с ним на предмет возможного выдвижения в губернаторы соседнего региона, действительно, велись. Последнее слово, тем не менее, по словам Бондаренко, остается за Геннадием Зюгановым.

Выборы губернатора Волгоградской области пройдут 8 сентября. Николай Бондаренко известен также как видеоблогер, в соцсетях он ведет "дневник депутата". Прославился тем, что пытался прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Вскоре народный избранник пришел к выводу, что столь экономичное питание ведет к ухудшению здоровья.