Политика

Саратовский депутат может стать кандидатом в губернаторы Волгоградской области от КПРФ

Политика 03.04.2019 17:40
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03.04.2019 17:40


Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко может стать кандидатом в губернаторы Волгоградской области от КПРФ. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные издания и СМИ Саратовской области, сегодня на пресс-конференции заявил заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин.
Коммунист назвал Бондаренко активным политиком межрегионального уровня. По словам Афонина, с просьбой выставить кандидатуру этого депутата в качестве лидера предвыборной кампании выступили в Сталинградском обкоме компартии. Окончательное решение, как подчеркнул зампред ЦК КПРФ, будет принято позже.
Сам парламентарий подтвердил местным СМИ, что переговоры с ним на предмет возможного выдвижения  в губернаторы соседнего региона, действительно, велись. Последнее слово, тем не менее, по словам Бондаренко, остается за Геннадием Зюгановым.
Выборы губернатора Волгоградской области пройдут 8 сентября. Николай Бондаренко известен также как видеоблогер, в соцсетях он ведет "дневник депутата". Прославился тем, что пытался прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Вскоре народный избранник пришел к выводу, что столь экономичное питание ведет к ухудшению здоровья.

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