Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде маршрутка-фантом едва не угробила пассажиров

Аналитика 02.04.2019 21:09
7533 2
02.04.2019 21:09



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: волгоградцы воруют саженцы с благоустроенных территорий, на верхней террасе набережной наводят лоск, авария с маршруткой - фантомом и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Высота 102 ТВ»: волгоградцы сказали все, что думают о губернаторе
15.03.2019 20:23
79582 4
«Высота 102»ТВ: В Волгограде депутаты честно высказались о нищете пенсионеров
06.03.2019 20:08
65664 27
«Всех посадить»: в Волгоградской области переселенцы из аварийного жилья расплачиваются за коррупцию чиновников
31.03.2019 18:22
60530 10
Аналитика
02.04.2019 09:45
Аналитика 02.04.2019 09:45
13456 24 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.04.2019 20:02
Аналитика 01.04.2019 20:02
27898 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
31.03.2019 18:22
Аналитика 31.03.2019 18:22
60530 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.03.2019 20:01
Аналитика 29.03.2019 20:01
31240 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.03.2019 20:19
Аналитика 28.03.2019 20:19
24586 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.03.2019 20:00
Аналитика 27.03.2019 20:00
30170 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.03.2019 17:23
Аналитика 27.03.2019 17:23
3977 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.03.2019 20:04
Аналитика 26.03.2019 20:04
22580 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.03.2019 20:10
Аналитика 25.03.2019 20:10
21262 17 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.03.2019 19:13
Аналитика 24.03.2019 19:13
38497 21 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.03.2019 20:00
Аналитика 22.03.2019 20:00
45427 11 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.03.2019 14:22
Аналитика 22.03.2019 14:22
4914 26 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.03.2019 20:11
Аналитика 21.03.2019 20:11
46774 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.03.2019 20:05
Аналитика 19.03.2019 20:05
42650 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.03.2019 20:13
Аналитика 18.03.2019 20:13
52326 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:09
В Волгограде черная «Лада Приора» сбила 12-летнюю девочкуСмотреть фотографии
21:09
«Высота 102»ТВ: В Волгограде маршрутка-фантом едва не угробила пассажиров Смотреть фотографииCмотреть видео
18:25
В Волгограде проверяют на прочность ливневые решетки из пластикаСмотреть фотографии
17:28
В Волгоградской области лже-мебельщик оставил клиентов без денег и дверейСмотреть фотографии
17:12
Экс-начальника грузового терминала в Волжском подозревают в получении взятокСмотреть фотографии
16:19
Земля волгоградская «скудеет» на боеприпасы Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде дед едва не зарезал внука из-за беспорядка в квартиреСмотреть фотографии
15:36
Депутаты Волгоградской облдумы отчитались о доходахСмотреть фотографии
15:27
На полигоне под Волгоградом соревнуются "наследники" снайперов Зайцева и МолдагуловойСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде в ДТП с "маршруткой-призраком" всплывают новые подробностиСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде массово воруют зеленые насаждения на склонах поймы реки ЦарицыСмотреть фотографии
14:13
С жителей Волгоградской области взяли двойную оплату за вывоз мусора Смотреть фотографии
13:19
Житель Волгограда из-за парковки у подъезда пытался сжечь чужую иномаркуСмотреть фотографии
12:52
В центре Волгограда перекопали обновленный сквер ПушкинаСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде верхнюю террасу набережной обещают открыть к майским праздникамСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде житель Санкт-Петербурга стал преступником ради билета домойСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде "маршрутка-призрак" влетела под грузовик, пострадали три человека (ФОТО)Смотреть фотографии
10:26
Смертельная охота за металлом: погибшие в Волгограде рабочие пытались вытащить трубуСмотреть фотографии
10:22
В центре Волгограда три человека пострадали в ДТП из-за упрямства водителяСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде подтвердили приговор погоревшей на взятках завкафедрой университета в ВолжскомСмотреть фотографии
10:11
Два купола готовы для установки на собор Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
В Волгоградской области гендиректора птицефабрики будут судить за «прятки» с налоговойСмотреть фотографии
09:45
Пять лет от Указа, или сделано в Волгоградской области Смотреть фотографии
08:55
В Волгоградской области один город и четыре района больше всех страдают от бешенства животныхСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде насмерть засыпало шлаком двоих добытчиков металла Смотреть фотографии
23:34
В Волгограде канализационные воды заливают дворы в Краснооктябрьском районе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
21:44
В Волгограде подросток выпал из окна многоэтажкиСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде память о героях Сталинграда превратилась в груду кирпичей Cмотреть видео
19:31
В Волгограде поймали одного из виновников образования гигантской свалки строительных отходовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Ванна вместо унитаза: нехорошая квартира в Волжском держит в страхе всех жильцовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 