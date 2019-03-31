Музыкант из Волгоградской области продолжает трехвековую семейную династию

"Искусство - это как дыхание. Закончится искусство - закончится жизнь", - так говорит человек, имя которого известно далеко за пределами Волгоградской области. Композитор, педагог, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Городищенского района Геннадий Михайлович Белугин готовится встретить 80-летний юбилей.

"Педагогическая династия Белугиных вся музыкальная, 340 лет насчитывает, - поделился он с журналистами ИА "Высота 102". - Я сам на гармошке с трех лет играю, отец научил. Сегодня и мои дети продолжают наши семейные традиции". Детьми он называет не только собственных сына и дочь, но и тысячи выпускников школы искусств, первым и бессменным директором которой он был около 40 лет.

"Это творчески одаренная личность, настоящий организатор и руководитель, - говорит о нем нынешний директор учреждения Елена Шмелева. - Благодаря его высочайшему профессионализму, умению создать благоприятный климат в коллективе наша школа искусств - одна из ведущих в регионе. Геннадий Михайлович, несмотря на годы, по-прежнему остается одним из самых активных волгоградских композиторов, которые пишут о родной земле, о людях, живущих здесь. За годы творческой деятельности им выпущено три авторских сборника песен, которые отмечены премиями и дипломами".

Фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, балалайка, флейта, саксофон, ударные инструменты, академический вокал, фольклор, художественное, декоративно-прикладное, хореографическое и театральное искусство... Все это - школа искусств сегодня. Белугин говорит, что гордится юными талантами, тем, что школа по праву является центром эстетического, художественного и музыкального воспитания детей и подростков. Несколько поколений школьников согрето здесь в лучах любви к искусству, сотни юных граждан развили свой талант, стали многогранными личностями.

Своей же самой главной любовью он называет баян. "Это маленький оркестр. Он может звучать как флейта, кларнет, фагот и даже как орган. Он может все исполнить: и народную песню, и шедевр мировой классики. Этот инструмент - душа русского народа, и я всегда счастлив, когда вижу, что смог затронуть хотя бы одну струну человеческой души".

Журналисты ИА "Высота 102" убедились, как музыкант Белугин может это сделать.

















