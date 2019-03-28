Экология

В рабочем поселке под Волгоградом «деревья прокляли» людей с бензопилами

Экология 28.03.2019 08:39
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28.03.2019 08:39


Некоторые жители рабочего поселка Городище весьма необычным способом высказали свое негативное отношение к массовой весенней обрезке деревьев. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, сегодня на деревьях в поселке появились распечатанные на принтере объявления. В агрессивной форме якобы сами деревья "проклинают" людей с бензопилами и желают им "стать такими же, как мы".

Справедливости ради отметим, что работу коммунальщиков, которые проводят весеннюю обрезку деревьев, не все жители поселка воспринимают так негативно. В адрес МБУ "Комбинат благоустройства", сотрудники которого и проводят работы, поступают и положительные отзывы. Люди понимают, что старым, больным и заросшим деревьям нужен уход. Спиливаются также большие сухие ветки, падение которых может представлять опасность для людей, зданий, коммуникаций и автомобилей.

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