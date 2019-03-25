Здравоохранение

Как подготовиться к сезону летних отпусков

Здравоохранение 25.03.2019 14:58 Реклама
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25.03.2019 14:58


  
  До лета осталось совсем немного и пора убрать лишние сантиметры с талии. Ведь стройная фигура к пляжному сезону — едва ли не самая заветная мечта каждой женщины. Как постройнеть до летнего отпуска, чтобы красивое и подтянутое тело вызывало восхищение? Специалисты магазина  «Медтехника  для дома»  рассказали читателям ИА «Высота 102», как привести себя в форму накануне долгожданного отпуска.
 «Для поддержания здоровья, стройности и красоты врачи рекомендуют правильное питание, контроль калорий и регулярный массаж.  Процедуры можно делать в домашних условиях при помощи аппаратов. Они различаются типом, размерами, способом воздействия на организм и ценой», —  считают сотрудники магазина.
 
Банки для похудения — эффективны для коррекции живота, ягодиц и бедер.


 
Баночный самомассаж основан на эффекте вакуума, который воздействует на кожу и подкожные жировые отложения, ткани и мышцы, тем самым ускоряя кровообращение и метаболизм. Благодаря этой процедуре можно устранить дряблость кожи и значительно уменьшить жировую прослойку.
  
 Массажеры для похудения позволят избавиться от жировых отложений, разбить целлюлитные клетки, улучшить циркуляцию крови и сформировать красивый рельеф мышц.


 
 Скандинавская (северная, нордическая, финская) ходьба с палками — своеобразный вид любительского спорта, пешие путешествия. 



Во время прогулки опираются на специальные палки, которые отдаленно напоминают лыжные. Скандинавская ходьба практически универсальна — она подходит людям любого возраста, пола и уровня физической подготовки. Это  один из доступных способов похудения. При активных движениях с палками особенно хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса, в то время как, при беге мышцы верхней половины тела мало задействованы. Ученые подсчитали, что при этом виде физической нагрузки получают повышенную нагрузку около 90% всех мышц человеческого тела, а при обычной ходьбе – только 70%.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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