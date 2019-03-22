Аналитика 21.03.2019 20:11
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21.03.2019 20:11
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в скандале с Гасаном Набиевым поставили жирную точку – депутат лишился мандата. Демографический бум после мундиаля: случился или нет в Волгоградской области? В беде не бросят: за Волгой при мужском монастыре готовятся открыть реабилитационный центр для раненых животных. «Волгоград Арену» проверят на устойчивость конструкций и подвижность грунта.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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