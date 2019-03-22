













В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в скандале с Гасаном Набиевым поставили жирную точку – депутат лишился мандата. Демографический бум после мундиаля: случился или нет в Волгоградской области? В беде не бросят: за Волгой при мужском монастыре готовятся открыть реабилитационный центр для раненых животных. «Волгоград Арену» проверят на устойчивость конструкций и подвижность грунта.

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