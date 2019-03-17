ОПРОС: Волгоградцы подвели итоги губернаторской пятилетки





В минувшую пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заручился поддержкой президента Владимира Путина в реализации социально-экономических преобразований в регионе. Примечательно, что эта встреча в Кремле произошла почти спустя пять лет после того, как глава государства назначил Андрея Бочарова исполняющим обязанности губернатора Волгоградской области. Как волгоградцы оценивают результаты пятилетки Андрея Бочарова, что, по их мнению, удалось сделать, чем можно гордиться, а над чем предстоит еще работать? За что его критикуют и за что говорят спасибо? Подробности – в видеосюжете информагентства «Высота 102».