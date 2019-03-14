Гасан Набиев слагает полномочия депутата Волгоградской областной думы





Сегодня Гасан Набиев написал заявление о сложении полномочий депутата Волгоградской областной думы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в регпарламенте. Только что закончилось заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, который рассмотрел обращение народного избранника и рекомендовал заксобранию его удовлетворить. Набиев является депутатом по Жирновскому одномандатному избирательному округу №4.













Накануне президиум регионального политсовета «Единой России» исключил Набиева из партии. Члены комиссии по этике партии власти 12 марта заслушали волгоградского парламентария, который попытался объяснить свое поведение. Однако доводы депутата высокопоставленным партийцам показались неубедительными.

6 марта на внеочередном заседании Волгоградской областной думы депутат Гасан Набиев назвал пожилых граждан, получающих 8000 рублей пенсии, алкашами и тунеядцами . По его словам малообеспеченные граждане сами виноваты в своем материальном положении. За собственное высказывание депутат-единоросс позже, когда скандал вышел за пределы региона, был вынужден извиниться. «Краснеть» пришлось и лидеру реготделения партии власти Сергею Горнякову, который также принес извинения гражданам за выходку однопартийца.

Инцидент, произошедший в Волгоградской облдуме, стал предметом обсуждения на последнем заседании Государственной думы. Спикер парламента страны Вячеслав Володин назвал прозвучавшие из уст Набиева слова оскорбительными . «Реально стыдно за то, что человек, депутат, так вот рассуждает", - заключил Володин.

Губернатор Волгоградской области, как стало известно информагентству, также выразил свое отношение к произошедшему. На одном из совещаний в администрации региона, которое прошло вскоре после скандального думского заседания, Андрей Бочаров призвал депутатов и чиновников «снять корону» и быть ближе к людям.



