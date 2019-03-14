Гасан Набиев слагает полномочия депутата Волгоградской областной думы

Политика 14.03.2019 11:26
18238 54
14.03.2019 11:26
Сегодня Гасан Набиев написал заявление о сложении полномочий депутата Волгоградской областной думы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в регпарламенте. Только что закончилось заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, который рассмотрел обращение народного избранника и рекомендовал заксобранию его удовлетворить. Набиев является депутатом по Жирновскому одномандатному избирательному округу №4.
Накануне президиум регионального политсовета «Единой России» исключил Набиева из партии. Члены комиссии по этике партии власти 12 марта заслушали волгоградского парламентария, который попытался объяснить свое поведение. Однако доводы депутата высокопоставленным партийцам показались неубедительными.
6 марта на внеочередном заседании Волгоградской областной думы депутат Гасан Набиев назвал пожилых граждан, получающих 8000 рублей пенсии, алкашами и тунеядцами. По его словам малообеспеченные граждане сами виноваты в своем материальном положении. За собственное высказывание депутат-единоросс позже, когда скандал вышел за пределы региона, был вынужден извиниться. «Краснеть» пришлось и лидеру реготделения партии власти Сергею Горнякову, который также принес извинения гражданам за выходку однопартийца.
Инцидент, произошедший в Волгоградской облдуме, стал предметом обсуждения на последнем заседании Государственной думы. Спикер парламента страны Вячеслав Володин назвал прозвучавшие из уст Набиева слова оскорбительными. «Реально стыдно за то, что человек, депутат, так вот рассуждает", - заключил Володин.
Губернатор Волгоградской области, как стало известно информагентству, также выразил свое отношение к произошедшему. На одном из совещаний в администрации региона, которое прошло вскоре после скандального думского заседания, Андрей Бочаров призвал депутатов и чиновников «снять корону» и быть ближе к людям.
Реклама
Популярное по теме
06.03.2019 17:00
85926 24
13.03.2019 17:33
45497 4
13.03.2019 13:06
22536 91
Губернатор Волгоградской области: "Снимите корону и будьте ближе к людям"13.03.2019 17:33
Волгоградские единороссы указали "на выход" оскандалившемуся однопартийцу Гасану Набиеву (ВИДЕО)13.03.2019 13:06
Неубедительно оправдался: депутата Волгоградской облдумы Набиева исключат из «Единой России»12.03.2019 22:03
В Генсовете «Единой России» решат судьбу волгоградского депутата из-за высказывания об алкашах и тунеядцах06.03.2019 23:36
Депутат-единоросс Волгоградской облдумы: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши»06.03.2019 17:00
Срочное заседание Волгоградская облдума проводит по требованию федеральной власти06.03.2019 10:49
Волгоградская облдума экстренно собирается на внеочередное заседание06.03.2019 10:18
Первый пошел: бизнесмен мечтает стать депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР»01.03.2019 16:24
Волгоградская облдума отклонила закон "О детях войны"26.02.2019 14:01
Жителям Волгоградская области запретили выпивать четыре дня в году26.02.2019 13:00
Депутат Госдумы Плотников «подружился» с оскорбившим Волгоградскую область политологом20.02.2019 21:43
Президент России – об очередях в поликлиниках, дефиците врачей и триллионе рублей онкоцентрам20.02.2019 17:17
В Волгограде «Единая Россия» готова объявить праймериз по отбору кандидатов в облдуму20.02.2019 15:15
В Волгоградской гордуме антикоррупционная комиссия "погрозила пальцем" братьям Глазуновым20.02.2019 13:06
Первые лица Волгоградской области вживую услышат Послание президента РФ Федеральному собранию19.02.2019 18:09
Реклама