Первая половина матча «Ротора» и «Уфы» закончилась нулевой ничьей

Сегодня, 1 ноября, на «Волгоград Арене» проходит матч 16 тура между командами «Ротор» и «Уфа». Соперники волгоградцев начали матч в довольно жëсткой манере, свободно разыгрывать мяч перед своей штрафной не позволяют. «Ротор» в начале матча старается пробивать издали или навешивает в район штрафной. На 16-й минуте опасный навес едва не замкнул Абу-Саид Эльдарушев, на что гости ответили не менее опасным ударом головой, так же мимо.

Уфимские футболисты стараются играть в короткий и средний пас и за счёт этого имеют небольшое преимущество. «Ротор» отвечает острыми выпадами. На последних секундах тайма Ираклий Манелов протащил мяч по правой бровке, прострелил на дальнюю штангу - никто не откликнулся. Первая половина встречи закончилась со счётом 0:0.