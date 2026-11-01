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Общество

«Нас загнали в тупик»: ночная разгрузка на железной дороге лишила жителей Михайловки покоя и чистого воздуха

Общество 01.11.2026 19:02
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01.11.2026 19:02




Жители Михайловки Волгоградской области обратились к властям с просьбой вмешаться в вопиющую ситуацию, которая сложилась в городе в связи с работой  разгрузочного пункта на железной дороге, или «тупика №5», как его называют в городе. 

По словам михайловцев, проживающих на улицах Шиферная, Волжская и Пролетарская, практически круглосуточно на складе идет выгрузка различной продукции, прибывающей по железной дороге. 

- В основном здесь выгружают в КАМАЗы зерно, а также селитру, которая считается особо опасным грузом. Из-за того, что этот процесс происходит фактически постоянно, наши улицы, где живут семьи с детьми, где находится детский сад, постоянно окутывают облака пыли и смога. Дышать людям нечем, невозможно вывесить белье. Все крыши оккупировали птицы, в домах и дворах завелись грызуны, - рассказывают жители.

Если раньше работа базы была строго регламентирована – она функционировала с 8 утра до пяти вечера с двумя выходными, то теперь на складе «поселились» три организации, каждой из которых надо загрузить максимальное количество КАМАЗов. Ситуация, по словам михайловцев,  стала невыносимой. Люди не могут выспаться, потому что на базе все гремит  и по ночам, ведь склад от жилого сектора отделен всего лишь одним забором, продолжают собеседники. 


Помимо зерновой пыли, жители вынуждены были дышать и выхлопными газами от грузовиков, которые скапливались длинной вереницей в ожидании заезда на территорию базы. А просьбы людей хотя бы приглушить моторы водителями игнорировались. 

Попытки жителей договориться с коммерсантами и представителями железной дороги к ощутимому результату не привели.

- Мы не требовали закрыть базу, мы хотели, чтобы те, кто зарабатывает здесь деньги, уважительно относились к людям, которые здесь живут. После многочисленных переговоров и встреч, наконец,  мы добились, чтобы база работала до 21-00 ч. Но зато грузить и выгружать здесь стали еще интенсивнее. На людей им все равно. Водители это говорят жителям почти прямо. А некоторым даже звонили и намекали на то, что, если они будут жаловаться, то может что-то случиться с их домами, - продолжают собеседники. 

Михайловцы переживают, что сложившаяся ситуация может привести и к другой беде. Родители, которые ведут и везут на колясках детей в дошкольное учреждение, расположенное рядом с базой, уже неоднократно едва не попадали под колеса тяжелых грузовиков. Однако все попытки людей добиться справедливости и безопасности, не привели к результату. 


Как рассказали михайловцы, по ранее поданной жалобе представители ОАО «РЖД» проводили замеры уровня шума и состояния атмосферного воздуха. По результатам проверки людей «успокоили», что все показатели находятся в пределах нормы. Однако у жителей имеются обоснованные сомнения в объективности проведённых измерений, поскольку, по их  наблюдениям, в период проверки работа базы была приостановлена. Тогда как в обычные дни погрузочно-разгрузочные работы осуществляются с высокой интенсивностью. В связи с этим результаты замеров могут не отражать фактическую ситуацию и реальное воздействие деятельности базы на окружающую жилую застройку, считают горожане.

Михайловцы рассказали, что они неоднократно обращались и в другие инстанции, однако вместо действенных мер по разрешению проблемы люди получали ответы, которые не приводят к изменению сложившейся ситуации. 

- В одном из ответов Роспотребнадзора было указано, что жители должны самостоятельно доказать негативное влияние происходящего на состояние своего здоровья, - утверждают михайловцы.

Жители возмущены тем, что кто-то зарабатывает деньги, а семьи с детьми должны рисковать своими жизнями и здоровьем и фактически лишены теперь покоя и права на благоприятную окружающую среду. 

В своем видеообращении к властям жители Михайловки потребовали организовать объективную проверку деятельности организаций, осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы на указанной территории, с проведением замеров уровня шума и состояния атмосферного воздуха непосредственно в период интенсивной работы базы. В случае обнаружения нарушений санитарного законодательства горожане ждут от властей оценки сложившейся ситуации и принятии срочных мер. 


Также горожане надеются, что власти организуют безопасное движение на участке, ведущем к детскому саду и к школе с учетом разрушения дорожного покрытия и отсутствия тротуаров. 

Ждут жители и принятия мер по борьбе с грызунами для устранения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

- Мы долго терпели и пытались договориться, чтобы соблюсти  интересы всех сторон, но нам мало что удалось. Надеемся, что власти подтвердят свое назначение – работать для людей. Мы не хотим, чтобы наши жизни загнали в тупик, как загоняют сейчас сюда фуры, - констатируют михайловцы. 

Видео читателей V102.RU

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