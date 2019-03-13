Политика

Губернатор Волгоградской области: "Снимите корону и будьте ближе к людям"

Политика 13.03.2019 17:33
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13.03.2019 17:33


В Волгоградской облдуме продолжают обсуждать события, связанные с сегодняшним решением президиума политсовета регионального отделения «Единой России» об исключении депутата облдумы Гасана Набиева из рядов партии за скандальное заявление, вызвавшее справедливое возмущение россиян. Как стало известно ИА «Высота 102», еще до сегодняшнего решения партии власти случившееся стало предметом обсуждения губернатора Волгоградской области и его коллег. Но глава региона, которого также возмутили эти высказывания, обратил внимание на другое – на отсутствие молниеносной реакции нардепов и в первую очередь членов фракции "ЕР" в заксобрании на произошедшее.  По его мнению, последствия  общественного резонанса, которое получило высказывание Гасана Набиева, могли быть не такими масштабными, если бы депутаты, в первую очередь  члены фракции «ЕР» оперативно пресекли и осудили своего коллегу по регпарламенту. Но, к сожалению, констатировал глава региона, обращаясь к присутствующим, этого не произошло. Вероятно, предположил Андрей Бочаров, это свидетельствует от оторванности некоторых представителей партии власти и депутатов от простых людей, от их нужд, проблем и забот. И лишний раз подчеркивает высокомерие тех, кто должен защищать интересы граждан и работать на их благо, подчеркнул глава региона. Как показывает жизнь, некоторые из них, продолжил глава региона, демонстрируют вседозволенность и безнаказанность, а также отсутствие ответственности перед гражданами, а также перед товарищами по работе и партии. Но вопрос, адресованный Андреем Бочаровым присутствующим – «Почему вы промолчали?» - остался без ответа. 
Как рассказали ИА "Высота 102" участники встречи, сразу после разразившегося скандала Андрей Бочаров  дал поручение своему заместителю Александру Блошкину и секретарю регионального отделения «Единой России» Сергею Горнякову встретиться с Гасаном Набиевым и предложить ему признать ошибочность  и некорректность его заявления, которое оскорбило миллионы честных людей, тружеников. Однако депутат, которому также поступило предложение самому сложить полномочия члена партии «ЕР», не услышал своих однопартийцев и продолжал утверждать, что он имеет право на свою точку зрения, заявив, что его не так поняли. Возможно, Гасан Набиев надеялся, что, как это бывало уже с некоторыми его коллегами по регпарламенту, продолжил Андрей Бочаров, что всколыхнувшее всю Россию его высказывание не отразится на его судьбе, что его «прикроют», «защитят», что его карьера не пострадает и он будет делать так, как считает нужным. Но этого не произошло и по-другому быть не могло. 
Как рассказал ИА "Высота 102" один из заместителей губернатора, присутствующий на «разгромной» встрече главы региона и волгоградских единороссов, Андрей Бочаров призвал и чиновников, и партийцев «отвечать за свои слова, а еще лучше – думать, прежде чем допускать унизительные выражения в адрес граждан». «Спуститесь на землю и снимите «корону», кто считает, что она у него есть и будьте ближе к людям», - заключил глава региона. 
Напомним, Гасан Набиев на заседании Волгоградской облдумы 6 марта заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши». Никто из депутатов регпарламента, которые стали свидетелями этого заявления, не остановил своего коллегу и не высказал своего несогласия с его позицией. Первая официальная реакция руководства регионального отделения партии «ЕР», осуждающая скандальную реплику депутата, появилась лишь спустя шесть часов после произошедшего. 

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