Волгоградская область прошла в финал конкурса «Юнармейская столица»





Победу в первом туре народного голосования всероссийского конкурса «Юнармейская столица» завоевала Волгоградская область. Теперь регион поборется за право носить это звание в финале, сообщили в регадминистрации.

Голоса за Волгоградскую область в Южном федеральном округе отдали 32879 юнармейцев и их наставников. В первом этапе регион лидировал с большим отрывом, но во втором туре подсчет голосов начнется с нуля.

Финальный этап конкурса продлится с 1 по 25 ноября. Для победы надо успешно пройти народное голосование среди регионов-лидеров первого тура и получить комплексную оценку экспертов. В расчет возьмут наличие и состояние инфраструктуры, опыт проведения мероприятий, кадровый потенциал, образовательные программы, динамику развития юнармейского движения и готовность площадки к приему делегаций со всей России.



В случае победы регион может рассчитывать на реализацию федеральных проектов на территории области и партнерство в этой сфере.



Справка. Конкурс проводится Всероссийским детско юношеским военно патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» при поддержке Минобороны России. Его цель — выявить субъекты РФ, наиболее системно и масштабно развивающие юнармейское движение, создающие условия для гражданско патриотического воспитания, спортивной и начальной военной подготовки, а также готовые стать площадкой для крупных всероссийских мероприятий.



Напомним, ранее было принято решение о постоянном проведении финала «Зарницы 2.0» в Волгоградской области.