



В ноябре в оранжерее Волжского Волгоградского ботанического сада состоится одна из самых любимых волгоградцами и гостями города выставка цветов – Бал хризантем. Пока в ботаническом саду идет подготовка к этому событию, поэтому он закрыт для посетителей. Накануне, 31 октября, члены Экологического совета при Волгоградской областной думы побывали на волгоградской площадке сада, где еще цветут розы и клематисы. Общественники оценили новую экспериментальную площадку, где высажены подходящие для волгоградского климата злаки - осоки, мискантусы, скумпии, перовскии, очитки видные и стахисы.







Как рассказал директор областного ботанического сада, член Экосовета Евгений Власов, эти растения – не только модные, но еще и отлично переносят жару и дефицит влаги.

Председатель Экосовета и комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьёва подчеркнула, что ботанический сад помимо научной деятельности реализует важные задачи по экопросвещению жителей всех возрастов, погружая их в удивительный и хрупкий мир природы.

По словам депутата, региональный ботсад за последние годы стал яркой точкой на карте экотуристических маршрутов региона. Отметим, что в прошлом году площадки и мероприятия ботанического сада привлекли более 43 тысяч посетителей.







Напомним, по данным облкомприроды, за 23 года с момента создания ботанический сад создал стратегически значимые в масштабах России коллекционные фонды и добился успехов в разработке методов сохранения редких видов. В коллекции учреждения, имеющего статус особо охраняемой территории, собрано свыше 2100 видов растений.

Фото Экосовета при Волгоградской областной думе VK.com