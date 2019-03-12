Спикер Госдумы назвал оскорбительными слова депутата из Волгограда о пенсиях "тунеядцев и алкашей" (ВИДЕО)
Политика 12.03.2019 17:17
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12.03.2019 17:17
Сегодня скандальное высказывание депутата Волгоградской областной думы от "Единой России" Гасана Набиева о пенсионерах прокомментировал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, сообщает ИА "Высота 102". По информации Госдумы РФ, во время обсуждения законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума председатель Госдумы выступил с критикой в адрес депутата Волгоградской областной думы.
"Мы стали свидетелями, когда один из депутатов регионального законодательного собрания высказался очень, мягко говоря, некорректно в отношении тех, кто сейчас попадает под действие закона, посчитав, что его путь —более эффективного человека", — сказал Вячеслав Володин.
Он отметил, что "речь идет о людях, которые либо были инвалидами с детства, либо действительно занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где заработная плата была очень маленькая".
"Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более так отзываться о наших гражданах", — заявил Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что парламентарии должны учиться не только политической культуре, но и сопереживанию, сочувствию к людям, прожившим тяжелую жизнь.
"Мы хотели бы призвать наших коллег, тех, кто здесь в зале, и тех, кто работает в законодательных собраниях в регионах, впредь выбирать выражения и уважительно относиться к тем, кто избрал нас на эти должности, и в принципе делать все для того, чтобы не было стыдно за наши поступки. Потому что реально стыдно за то, что человек, депутат, так вот рассуждает", — сказал Володин. По его словам, малообеспеченные пенсионеры - это самая незащищенная социальная группа. Это люди, которые живут очень скромно, проработав всю жизнь нянями, санитарами и вахтерами.
Напомним, скандальное публичное заявление Набиев сделал на внеочередном заседании Волгоградской областной думы при обсуждении федерального законопроекта о пересмотре пенсий. Депутат заявил, что пенсии в размере 8000 рублей получают тунеядцы и алкаши. Эксклюзивное видео с заседания регпарламента опубликовало ИА «Высота 102». Также народный избранник добавил, что малоимущие граждане сами виноваты в своем положении. Сам Набиев в недавнем прошлом – топ-менеджер "Газпрома". За 2017 год задекларировал 13,8 млн рублей.
Фото: сайт Госдумы РФ
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