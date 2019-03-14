В Волгоградской области построят три новые вертолетные площадки для санавиации





Инфраструктура для "воздушной скорой помощи" в Волгоградской области будет значительно расширена к 2021 году. Такая информация, как сообщает ИА "Высота 102", прозвучала сегодня на большом совещании медицинского сообщества региона, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Вертолетные площадки планируется построить в непосредственной близости к Михайловке, Камышину и Урюпинску, что позволит обеспечить своевременность оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. Напомним, что Волгоградская область стала первой в стране, получившей вертолет "Ансат" для экстренной госпитализации больных. В настоящее время в регионе есть две вертолетные площадки. Обе находятся в Волгограде - на территории больницы скорой медицинской помощи №25 и в областном кардиологическом центре.

Продолжится и обновление машин скорой помощи. Так, с 2016 по 2018 годы автопарк "скорых" значительно пополнился. В Волгоград поступило 210 новых машин, что позволило снизить в целом износ автопарка скорой помощи в 2,5 раза. На совещании было озвучено, что новые машины теперь будут поступать в регион ежегодно. Планируется обновлять автопарк каждый год на 30%. За четыре года на эти цели будет затрачено около полмиллиарда рублей.

Для повышения доступности медицинской помощи на селе, в том числе и экстренной, уже с этого года будут задействованы "автопоезда". Пойдут они в глубинку Волгоградской области в этом году для проведения массового медицинского осмотра населения. В таких "автопоездах" будут работать врачи-специалисты из ведущих опорных клиник Волгограда и Волжского. Такая работа, как заявили на совещании, после 2019 года будет организована для всех жителей региона в ежегодном формате.



