Центральный концертный зал Волгограда ждет большой ремонт

Культура 12.02.2019 08:44
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12.02.2019 08:44
Вопрос необходимости проведения реконструкции одной из самых значимых концертных площадок Волгограда обсудил накануне вечером губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в дирекции Волгоградской областной филармонии, глава региона, который накануне с супругой посетил ЦКЗ, где прошел показ знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось» московского театра Алексея Рыбникова, задержался после окончания спектакля. Губернатор осмотрел помещения областной филармонии, пообщался с руководством учреждения и тут же, с участием своего заместителя - Владимира Попкова и первого зама Александра Дорждеева – провел рабочее совещание. О перспективах и объеме средств, которые понадобятся для ремонта Центрального концертного зала, станет известно позднее, по результатам обсуждения поправок в бюджет.
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