Политика

"Конфликт не исчерпан": Волгоградские единороссы снова требуют сатисфакции от московского политолога Дмитрия Орлова

Политика 12.02.2019 03:44
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12.02.2019 03:44





В конфликте между волгоградскими единороссами и московским политологом Орловым – очередной поворот событий. В конце минувшей недели в скандальной истории с обидным высказыванием  аналитика в адрес Волгоградской области была поставлена точка. По крайней мере, об этом сообщалось в официальном пресс-релизе на сайте реготделения партии «ЕР». Дмитрий Орлов, назвавший Волгоградскую область проклятым регионом, принес извинения жителям. Стороны договорились о том, что конфликт исчерпан. 
Однако сегодня на  заседании президиума реготделения «Единой России» партийцы вновь вернулись к теме и заявили, что Орлов не выполнил достигнутые договоренности, и что его извинение оказалось формальным. В итоге волгоградские единороссы повторно проголосовали за обращение в комиссию по этике партии, в Высший и Генсовет «ЕР», которые должны дать оценку словам Орлова. 
Сергей Горняков пояснил, что буквально через час после проведенной встречи и  опубликования примирительного пресс-релиза Орлов сделал пост в Фейсбуке. «Он выложил отрывок из пресс-релиза, который был ему выгоден. По сути, его извинения были принесены по формальному признаку», - заявил Горняков. На личной странице Орлова  7 февраля, действительно, появилось сообщение. Политолог написал, что «конфликт с волгоградскими партийцами урегулирован». Далее  приводится цитата из пресс-релиза, в которой ни слова не говорится об извинениях Орлова. Политолог выбрал из официального партийного сообщения удобные ему фразы о поступившем в его адрес приглашении посетить регион и др. 



Волгоградских единороссов поведение их коллеги по партии, мягко говоря, удивило. Замсекретаря реготделения «Единой России» Сергей Булгаков, который принимал участие во встрече с Орловым, заметил, что тот, в итоге, «перевернул ситуацию чуть ли не в свою победу». «Это не тот результат, которого мы ждали. Раз вопрос вернулся на исходную линию, нам нужно идти официальным путем», - заявил Булгаков, имея в виду направленную жалобу в комиссию по этике.
К члену президиума регионального политсовета «ЕР», заместителю председателя Волгоградской гордумы Андрею Гимбатову у Орлова в ходе  прошедшей встречи оказалось больше всего претензий. Гимбатов рассказал волгоградским коллегам, что политолога  во всей ситуации волновала, прежде всего, его личная репутация.  Дальнейший поступок Орлова Гимбатова, по его собственным словам и вовсе ошарашил. Пост Орлова в Фейсбуке нардеп увидел уже в аэропорту, возвращаясь из Москвы в Волгоград. «Нельзя так переобуваться (..). Если уж договорились по-мужски и все пошли на уступки, то нужно придерживаться договоренностей. (…) Поэтому считаю, что конфликт не исчерпан. Пусть комиссия по этике даст свои оценки», - уверен  депутат.
Депутат облдумы и член президиума «ЕР» Наталья Семенова также заявила, что никто не изменил своего мнения к данной ситуации. «Мы все единогласно проголосовали – будем ждать, какие решения примет комиссия по этике», - заключила парламентарий.
В итоге волгоградские единороссы повторно проголосовали за  принятое ранее решение. Таким образом,  жалобы президиума реготделения «ЕР» на господина Орлова по-прежнему в ходу. 

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