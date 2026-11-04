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НАШ РЕГИОН

День народного единства: история праздника и богатство Волгоградского региона

НАШ РЕГИОН 04.11.2026 10:57
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04.11.2026 10:57


4 ноября в России отмечают День народного единства — государственный праздник, который, хотя и был учреждён сравнительно недавно, уходит корнями в события XVII века.

Что именно отмечают

В этот день в 1612 году Второе народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город, вынудив польский гарнизон капитулировать. 

Освобождение Москвы ознаменовало конец Смутного времени – затяжного кризиса российской государственности, завершившегося избранием нового царя, Михаила Фёдоровича Романова.

Исторические детали

Ополченцы шли освобождать Москву с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В благодарность за победу князь Пожарский построил на свои средства деревянный Казанский собор на Красной площади, который позже был перестроен в каменный. В 1649 году царь Алексей Михайлович объявил 4 ноября (по старому стилю – 22 октября) государственным праздником в честь Казанской иконы, и эта традиция сохранялась до 1917 года. 


В советское время дата не отмечалась, а в 2005 году День народного единства заменил ноябрьский праздник в честь годовщины Октябрьской революции.

Смысл праздника сегодня

Сегодня в России День народного единства символизирует сплочение людей разных национальностей, вероисповеданий и социальных слоев перед лицом внешней угрозы. 

В настоящее время в России проживает более 100 народов, включая коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока – энцев, кереков, тофаларов, нганасан и других. Они сохраняют уникальные языки, традиции, верования и ремёсла, включая охоту, рыболовство и оленеводство.

Волгоградская область – регион более ста национальностей


Волгоградская область является многонациональным регионом: по данным на начало 2025 года, здесь проживает более 100 этнических групп. Большинство населения составляют русские, далее следуют казахи, армяне, татары, азербайджанцы и чеченцы.


Расселение народов в регионе имеет свои особенности. Казахи компактно проживают в районах Заволжья – Палласовском, Старополтавском, Николаевском, Быковском и Ленинском. Армянские общины представлены в Городищенском, Дубовском, Жирновском, Камышинском и ряде других районов. Татары живут в Ленинском, Старополтавском, Светлоярском и Палласовском районах, азербайджанцы – в Жирновском, Михайловском, Палласовском, Светлоярском и Фроловском. 


Среди малочисленных народов региона – удины, каракалпаки, кабардинцы, ингуши и курды.



Подготовлено по материалам администрации Волгоградской области и  ИА «Живая Кубань».

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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