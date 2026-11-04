



Концерты, акции, торжественные мероприятия проходят в День народного единства во всех муниципалитетах региона. Сегодня, 4 ноября, в Волжском состоится также Крестный ход.

По информации регионального комитета по делам национальностей и казачества, праздничные активности затронут тысячи волгоградцев, в числе которых представители национальных общин, общественных организаций, казачества и духовенства. Так, в Волгоградском музыкальном театре сегодня пройдет праздничная программа, посвященная Году единства народов. В концерте примут участие ансамбли Российского казачества и «Юг России», армянский танцевальный коллектив «Ганзасар», ансамбль кавказских танцев «Саирмэ», ансамбль казахской песни и танца «Мереке», хореографические и фольклорные коллективы детских школ искусств и музыкальных школ.



4 ноября интерактивный парк «Россия — моя история» в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» на один вечер превратится в живое арт-пространство, где будут работать площадки по росписи матрешек до магии эбру, а также викторины, квесты, творческие лаборатории, эксклюзивные экспозиции. Вход на все активности свободный.



В мероприятиях Дня народного единства примут участие и более трех тысяч юных волгоградцев. Так, до 7 ноября продлится всероссийская акция «Россия — семья семей»: в регионе пройдут культурные, творческие и просветительские мероприятия, направленные на знакомство с многообразием культур и традиций народов России. Также в Добро.Центрах муниципальных районов и городских округов региона пройдут мероприятия акции «Единство зажигает сердца». Для молодых семей организован флешмоб «#МЫРОССИЯ», в котором также будут представлены семейные, культурные и национальные традиции.



Всего в регионе запланированы около 40 различных мероприятий.



Как волгоградцы отметят праздник в Центральном парке – в программе мероприятий.

Справка. 2026 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом единства народов России. На территории Волгоградской области проживают представители 140 народов, функционируют 38 национальных общественных объединений и религиозных организаций.

