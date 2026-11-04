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Спорт

«Спартак‑Волгоград» уступил лидеру Суперлиги «КОС‑Синтезу»

Спорт 04.11.2026 18:11
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04.11.2026 18:11


В Волгограде завершились игры второго дня чемпионата Евразийской ватерпольной лиги среди мужских команд. Главным событием домашнего бассейна стала встреча «Спартака-Волгоград» с казанским «КОС‑Синтезом» – командой, которая в последние сезоны задаёт тон в Суперлиге. Хозяева уступили 8:15.

С самого начала команды показали, что никто не намерен уступать и борьба будет нешуточная. На два быстрых гола гостей волгоградцы ответили своими, и при счёте 2:2 «Спартак» заработал пятиметровый, но Максим Шулёв не смог переиграть экс-волгоградца Петра Федотова. После розыгрыша углового Роман Усов получил удаление до конца матча с правом замены. В ответной атаке «КОС‑Синтез» реализовал большинство – 3:2.

Отдельно стоит отметить вратаря Валерия Бурова: его уверенная игра в начале периода не позволила гостям сорваться на крупный счёт уже в первой восьмиминутке. Дальше матч проходил на равных, но в самой концовке периода казанцы за 40 секунд забили дважды и выиграли четверть со счётом 5:3.

Вторая восьмиминутка проходила без какого-либо перевеса сторон, команды ни в чём не уступали друг другу, и отвечали атакой на атаку. На три гола гостей хозяева ответили своими тремя – 3:3 в четверти.


После большого перерыва казанцы сыграли более дисциплинировано, реализовали большинство и забили два безответных мяча – 2:0 в пользу синтезовцев.

Заключительный период расставил все точки над i. Гости в начале четверти провели три результативные атаки, и в дальнейшем казанцы контролировали ход игры, позволив красно-белым в концовке чуть сократить отставание. Однако последний аккорд был за «КОС‑Синтез», который выиграл четверть 5:2, а вместе с ней и матч – 15:8.

Капитан команды Михаил Рудай прокомментировал ход игры:

– Команда два периода смотрелась неплохо. Но в начале игры удалили Романа Усова – потеря лидера сыграла решающую роль. Потом ошиблись трижды в обороне, сказалась усталость, наши атаки не доходили до цели. Всё это вместе сложилось – и получили такую игру. Будем работать над ошибками.

«Спартак-Волгоград» – «КОС-Синтез» (Казань) – 8:15 (3:5, 3:3, 0:2, 2:5)
4 ноября, 12:00. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 2.
Волгоград. Бассейн: Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».
Судьи: Павел Летуновский (Москва), Игорь Аникин (Астрахань).
«Спартак-Волгоград»: Буров – Носаев (1), Усов (1), Шайхутдинов (1), Рудай, Буланаев (3), Махиянов – Трусов, Еськов (1), Шулев (1), Андрюков, Жабкин, Чуксин, Малахов.
«КОС-Синтез»: Федотов – Киселев, Пронин (1), Лисунов (4), Шепелев (2), Деревянкин (1), Шейкин – Кудрявцев, Одинцов (1), Васильев, Лазарев (2), Латыпов (2), Закиров, Ярлыченко (2).
Выигранные спринты: 1 – 3.
Удаления: 10 – 10.
5-метровые/голы: 1/0 – 2/0.
Броски по воротам: 33 – 32.
Эффективность бросков: 24% – 47%.

Следующий матч «Спартак-Волгоград» проведет 5 ноября в 12:00. Соперником волгоградцев будет МКСШОР «Восток-2».

Фото и текст: Александр Веселовский

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