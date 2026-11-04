Как выбрать рыбу и не купить испорченную: советы волгоградцам





Рыба – продукт полезный, но требующий особого внимания к качеству. Ошибка при выборе может обернуться не только испорченным ужином, но и проблемами со здоровьем.

Журналисты Volganet.net со ссылкой на специалистов Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали, на что обращать внимание в магазине и как правильно хранить продукт дома.

Какой бывает рыба

Сегодня прилавки предлагают широкий выбор – от нежирного минтая и трески до скумбрии, сельди и лосося. Сорта различаются содержанием жира и питательной ценностью:

нежирные: хек, навага, камбала, судак;

средней жирности: горбуша, тунец, карп, форель;

жирные: скумбрия, сардины, сельдь, палтус.

На что смотреть при покупке охлаждённой рыбы

Первое – глаза и жабры. У качественной тушки глаза прозрачные и выпуклые, жабры — розовые или красные. Если глаза помутнели, жабры серые, появилась липкая слизь и неприятный запах – продукт испорчен.

Второе – мякоть. Нажмите на тушку: если вмятина быстро восстанавливается, рыба свежая. Если мясо рыхлое и выделяет мутную жидкость – брать не стоит.

Третье – запах. Свежая рыба пахнет водоёмом, без кислых и аммиачных ноток.

Как выбрать замороженную рыбу

Осмотрите ледяную глазурь: она должна быть ровной, прозрачной и без повреждений. Желтоватый или серый оттенок льда может говорить о повторной заморозке. Доля глазури в качественном продукте не должна превышать 5% от массы.

После размораживания обратите внимание на филе. Неестественный блеск, рыхлая структура и выделение воды с кристаллами льда могут свидетельствовать о добавках, удерживающих влагу и увеличивающих вес продукта.

Как хранить рыбу дома

Охлаждённую рыбу лучше сразу убрать в холодильник. Чтобы она дольше оставалась свежей, специалисты советуют удалить жабры. Промывать тушку водой не стоит – лишняя влага ускоряет порчу. Подойдёт контейнер со льдом или пергаментная обёртка. Если готовить в ближайшее время не планируете – заморозьте.

Сроки хранения замороженной рыбы зависят от жирности: жирные сорта рекомендуется держать в морозильной камере не более двух-трёх месяцев, белую рыбу – до полугода.

Солёная и малосольная рыба остаётся пригодной в холодильнике около недели. Горячего копчения – три-пять дней, холодного копчения – до двух недель. Для копчёных продуктов лучше использовать пергамент, а не полиэтиленовые пакеты.

Как проверяют качество перед продажей

Безопасность рыбной продукции проверяют специалисты лабораторий Волгоградского филиала ЦОК АПК. Они исследуют образцы на содержание тяжёлых металлов – ртути, свинца и кадмия, а также пестицидов, радионуклидов и ветеринарных препаратов.

Копчёную рыбу дополнительно проверяют на бензапирен – опасное вещество, которое может образовываться при сгорании древесины и попадать в продукт вместе с дымом.

Отдельное внимание уделяют поиску паразитов и возбудителей инфекций. Чтобы снизить риск заражения, рыбу необходимо тщательно варить или жарить, а при приготовлении сырого продукта соблюдать правила заморозки и посола.

Специалисты также советуют покупать рыбу в проверенных магазинах, где соблюдают условия хранения и могут предоставить ветеринарные сопроводительные документы.



