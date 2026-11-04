



Волонтеры отряда ЛизаАлерт совместно с правоохранителями нашли потерявшегося пенсионера в Краснослободске Волгоградской области. Как рассказали поисковики, 78-летний мужчина ушел на кладбище навестить могилу сына, но домой так и не вернулся.

Добровольцы вместе с полицейскими выехали на поиски в тот же вечер. В темноте волонтеры проинспектировали заросший ерик и старые тропы за кладбищем, но безрезультатно. Параллельно проверяли вокзалы - железнодорожный и автобусный.







Только на третий день поиск сдвинулся с мёртвой точки. Сотрудники полиции отследили мужчину по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что он выходил на развязку в направлении Волгограда, но мост не пересекал. После этого волонтеры сузили сектор поисков, стали просматривать берег. И, наконец, поиски увенчались успехом. Пожилой мужчина, совершенно обессиливший, сидел у моста. Но главное, что он был жив. Пенсионера вернули в семью.

