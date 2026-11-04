Необычайно теплый ноябрь напоил Волгоград медовыми красками: фото





Начало ноября в Волгограде выдалось на удивление теплым. Вместо привычных для этого времени года промозглых ветров и серого неба город наслаждается мягкой, почти сентябрьской погодой. Фотограф Геннадий Гуляев прогулялся по центральным улицам, чтобы запечатлеть особую атмосферу волгоградского ноября.





Мягкая погода словно вернула Волгограду кусочек «бабьего лета». И горожане не спешат сидеть дома: набережная, центральные аллеи, парки и скверы наполнены гуляющими людьми. Кто-то спешит на встречу с друзьями, кто-то неспешно прогуливается с семьёй, а кто-то просто остановился на скамейке, чтобы вдохнуть теплый воздух и поймать ласковые солнечные лучи.





Особенно хороши в такое время года в Волгограде тихие проулки, где листва переливается оттенками янтаря, медового и тёплого оранжевого. На фоне ещё зелёных газонов и статных зданий это сочетание создаёт удивительно уютную картину. Осенний свет мягко ложится на фасады, играет в кронах – городские пейзажи словно сошли с открытки.





Впрочем, как говорят синоптики, уже в ближайшие дни картина может существенно измениться, наполнившись характерными для последнего дня осени свинцовыми красками. В конце недели в Волгограде ожидаются похолодание и дожди.



















