

Регионы при содействии ФАС заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо. Такие данные озвучили в ФАС РФ. По данным на начало ноября подобные соглашения подписали 52 региона. При этом 46 соглашений заключены с операторами, которые владеют более чем 20 АЗС в 30 регионах: в Москве, Московской, Тамбовской, Вологодской, Волгоградской, Белгородской, Кировской, Иркутской, Кемеровской, Запорожской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Омской областях, в Забайкальском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском краях, а также в республиках Крым, Саха (Якутия), Бурятия, Татарстан, Хакасия, Мордовия. Соглашения также заключены с независимыми владельцами АЗС в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Как пояснили в ФАС РФ, такие договоренности с операторами были достигнуты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №662. Их главная цель – стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен.

Напомним, в связи с необоснованным повышением цен на топливо в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений.

Также в федеральной антимонопольной службе пообещали усилить контроль за ценами в связи с сезонным переходом на зимние сорта дизельного топлива.

Напомним, в последние дни в регионе практически исчезли бензиновые очереди. По данным Росстата, за период с 20 по 26 октября цены на некоторые марки автомобильного топлива ненамного снизились.