Главное

Минюст требует ликвидировать «мертвый» Фонд Исинбаевой Недетские игры: в Волгограде подростки устроили смертельно опасную поездку на трамвае Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить

Актуально

Ретроавто, забег на километр и много еды: программа Дня народного единства в ЦПКиО

Изменившую цвет Луну на фоне Родины-матери сняли в Волгограде

Возложили цветы и спели «Надежду»: в Волгограде отметили 108-летие комсомола

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Ростове простятся со зверски убитыми супругами Сухаревич
Церемония прощания с Андреем и Русланой Сухаревичами состоится 5 ноября. Об этом со ссылкой на близких ростовчан сообщает Привет-Ростов. Панихида пройдет на «Ростовском» кладбище в Больших Салах Мясниковского...
Федеральные новости
 ВС РФ поразили логистический центр в Бердичеве и сухогруз в Чёрном море
Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Днём в Бердичеве Житомирской области...
Общество

ФАС: в Волгоградской области заключено соглашение с сетями АЗС о ценах на топливо

Общество 04.11.2026 15:41
0
04.11.2026 15:41


Регионы при содействии ФАС заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо. Такие данные озвучили в ФАС РФ.  По данным на начало ноября подобные соглашения подписали 52 региона.

При этом 46 соглашений заключены с операторами, которые владеют более чем 20 АЗС в 30 регионах: в Москве, Московской, Тамбовской, Вологодской, Волгоградской, Белгородской, Кировской, Иркутской, Кемеровской, Запорожской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Омской областях, в Забайкальском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском краях, а также в республиках Крым, Саха (Якутия), Бурятия, Татарстан, Хакасия, Мордовия. Соглашения также заключены с независимыми владельцами АЗС в Донецкой и Луганской Народных Республиках. 

Как пояснили в ФАС РФ, такие договоренности с операторами были достигнуты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №662. Их главная цель – стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен. 

Напомним, в связи с необоснованным повышением цен на топливо в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений.

Также в федеральной антимонопольной службе пообещали усилить контроль за ценами в связи с сезонным переходом на зимние сорта дизельного топлива. 

Напомним, в последние дни в регионе практически исчезли бензиновые очереди. По данным Росстата, за период с 20 по 26 октября цены на некоторые марки автомобильного топлива ненамного снизились. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.11.2026 18:15
Общество 04.11.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 18:02
Общество 04.11.2026 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 17:42
Общество 04.11.2026 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 16:24
Общество 04.11.2026 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 15:41
Общество 04.11.2026 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 15:07
Общество 04.11.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 14:41
Общество 04.11.2026 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 14:07
Общество 04.11.2026 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 13:59
Общество 04.11.2026 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 13:28
Общество 04.11.2026 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 12:52
Общество 04.11.2026 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 12:24
Общество 04.11.2026 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 10:08
Общество 04.11.2026 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 09:48
Общество 04.11.2026 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2026 09:30
Общество 04.11.2026 09:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:15
Волгоградцы получили передышку от магнитной бури G2Смотреть фотографии
18:11
«Спартак‑Волгоград» уступил лидеру Суперлиги «КОС‑Синтезу»Смотреть фотографии
18:02
Землю с Ямала возложили у памятника защитникам Сталинграда на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
17:42
«Повлияла ситуация в родном городе»: будущий педагог из Волгограда отправился на СВО в составе войск БпССмотреть фотографии
16:40
Под угрозой не только Иловля, но и Дон: экологическое ЧП расследуют под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:24
Как выбрать рыбу и не купить испорченную: советы волгоградцамСмотреть фотографии
15:41
ФАС: в Волгоградской области заключено соглашение с сетями АЗС о ценах на топливоСмотреть фотографии
15:14
Тело парня нашли под окнами МКД на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
Маленькие герои: в Волгограде наградили детей, проявивших мужествоСмотреть фотографии
14:41
В сквере Пахмутовой в Волгограде заменили испорченные стендыСмотреть фотографии
14:07
Двести волгоградцев пробежали 4 ноября километр в национальных костюмахСмотреть фотографии
13:28
Блогер из Волгограда рассказала о травле со стороны учителя в лицее №5Смотреть фотографииCмотреть видео
12:52
В Волжском в День народного единства прошел Крестный ходСмотреть фотографииCмотреть видео
11:52
Под Волгоградом на 3-й день нашли потерявшегося на кладбище 78-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:57
День народного единства: история праздника и богатство Волгоградского регионаСмотреть фотографии
10:31
49-летний водитель погиб в массовой аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
Украинские дроны 4 ноября сбивали за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:59
В Ростове простятся со зверски убитыми супругами СухаревичСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде ко Дню народного единства Комсомольский мост засиял красками триколораСмотреть фотографии
09:30
Концерты, акции и Крестный ход: как волгоградцы отмечают День народного единстваСмотреть фотографии
08:55
Чемпионат России по мини-футболу 8х8. Интрига в группах нарастаетСмотреть фотографии
08:10
На юге Волгограда на двух улицах восстановили подачу теплаСмотреть фотографии
07:38
Министр РФ вручил награды трем лучшим волгоградским врачамСмотреть фотографии
07:25
12-часовая угроза атак украинских дронов снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:00
Часовая ракетная опасность отменена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:52
Получасовой запрет на полеты над Волгоградом сняла РосавиацияСмотреть фотографии
06:38
Росавиация закрыла небо над Волгоградом утром 4 ноябряСмотреть фотографии
06:23
Число кашляющих волгоградцев снизилось за неделю на 7%Смотреть фотографии
05:46
Волгоградская область оказалась под угрозой двойного удара ракет и дроновСмотреть фотографии
21:20
Под Волгоградом землю у села при ремонте трассы завалили отходамиСмотреть фотографии
 