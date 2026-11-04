В сквере Пахмутовой в Волгограде заменили испорченные стенды





В сквер Пахмутовой в Ворошиловском районе возвращены тематические стенды после проведения восстановительных работ. Как пояснили в администрации Волгограда, специалисты смонтировали на металлических каркасах алюминиевые композитные панели с тематическими надписями и фотографии, посвященными жизни и творчеству Александры Николаевны Пахмутовой. Изображения напечатаны на специальной пленке из полимерных материалов, которая должна защитить их от жары, осадков и других природных явлений.

Напомним, ранее сообщалось, что стенды в сквере пришли в негодность через несколько лет после открытия этой зоны отдыха.



Также в ближайшее время планируется привести в порядок и тематическую конструкцию «Граммофон», которая в настоящее время находится на базе МБУ «ЖКХ Ворошиловского района».



Фото администрации Волгограда