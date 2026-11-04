Президент наградил посмертно 4-х героев СВО из Волгоградской области

Четверо военнослужащих из Жирновского района Волгоградской области посмертно отмечены за проявленный героизм указами Президента РФ. Как сообщили в администрации района, сегодня, 4 ноября, состоялась торжественная церемония передачи наград родным погибших.

Среди награжденных орденом Мужества – рядовой Александр Бондаренко. Награду передали сестре бойца.

Брату Евгения Хлюстова передали на хранение медаль Суворова, а сестре рядового Владимира Леглера – медаль «Участника специальной военной операции» и орден Мужества.

‎Рядовой Алексей Астахов посмертно представлен к медали Суворова. Награда будет храниться в семье его брата.



