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Общество

Двести волгоградцев пробежали 4 ноября километр в национальных костюмах

Общество 04.11.2026 14:07
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04.11.2026 14:07


4 ноября в Центральном парке Волгограда состоялся традиционный забег в костюмах народов России, приуроченный ко Дню народного единства. Участники разных возрастов преодолели символическую дистанцию в один километр, продемонстрировав национальные костюмы и традиционные аксессуары народов России.


По предварительным данным, в забеге приняли участие порядка 200 человек. 80 из них – участники отдельного старта для волонтёрских движений, оказывающих поддержку при организации мероприятия.

Забег стартовал в 11:00 возле главной сцены ЦПКиО. На дистанцию вышли дети, подростки и взрослые, представившие кокошники, сарафаны, папахи, платки и тюбетейки. Спортивное состязание стало одним из главных мероприятий празднования Дня народного единства в Центральном парке.


Организаторы предусмотрели три возрастные категории: дети до 11 лет включительно, юноши и девушки от 12 до 17 лет, а также взрослые от 18 лет. Первые шесть финишёров в каждой категории — по три представителя мужского и женского пола – получили сертификаты на посещение аттракционов Центрального парка и подарки от партнёров.


Самыми быстрыми в тематическом забеге оказались:

  • 0–11 лет: Дусчонов Тимофей (11 лет) и Погосова Агата (12 лет);
  • 12–17 лет: Батоев Владимир (17 лет) и Локтюшина Елизавета (13 лет);
  • старше 17 лет: Алипенков Михаил (18 лет) и Скуратова Ирина (43 года).


Помимо спортивного состязания, в Центральном парке продолжаются праздничные мероприятия. С 12:00 до 14:00 возле главной сцены работает выставка ретроавтомобилей — посетители могут увидеть ГАЗ-21, ВАЗ-2101, ВАЗ-2106, ЗАЗ-965, «Москвич-412», мотоцикл «Урал» и другие модели. На главной сцене выступают волгоградские творческие коллективы, а между музыкальными номерами для гостей проводят интерактивные игры.


В течение дня на территории парка также работает ярмарка изделий ручной работы, где можно приобрести праздничные угощения, блюда русской кухни, свежую выпечку и шашлык.

Фото: пресс-служба парка

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