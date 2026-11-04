



4 ноября в Центральном парке Волгограда состоялся традиционный забег в костюмах народов России, приуроченный ко Дню народного единства. Участники разных возрастов преодолели символическую дистанцию в один километр, продемонстрировав национальные костюмы и традиционные аксессуары народов России.





По предварительным данным, в забеге приняли участие порядка 200 человек. 80 из них – участники отдельного старта для волонтёрских движений, оказывающих поддержку при организации мероприятия.

Забег стартовал в 11:00 возле главной сцены ЦПКиО. На дистанцию вышли дети, подростки и взрослые, представившие кокошники, сарафаны, папахи, платки и тюбетейки. Спортивное состязание стало одним из главных мероприятий празднования Дня народного единства в Центральном парке.





Организаторы предусмотрели три возрастные категории: дети до 11 лет включительно, юноши и девушки от 12 до 17 лет, а также взрослые от 18 лет. Первые шесть финишёров в каждой категории — по три представителя мужского и женского пола – получили сертификаты на посещение аттракционов Центрального парка и подарки от партнёров.





Самыми быстрыми в тематическом забеге оказались:

0–11 лет: Дусчонов Тимофей (11 лет) и Погосова Агата (12 лет);

12–17 лет: Батоев Владимир (17 лет) и Локтюшина Елизавета (13 лет);

старше 17 лет: Алипенков Михаил (18 лет) и Скуратова Ирина (43 года).





Помимо спортивного состязания, в Центральном парке продолжаются праздничные мероприятия. С 12:00 до 14:00 возле главной сцены работает выставка ретроавтомобилей — посетители могут увидеть ГАЗ-21, ВАЗ-2101, ВАЗ-2106, ЗАЗ-965, «Москвич-412», мотоцикл «Урал» и другие модели. На главной сцене выступают волгоградские творческие коллективы, а между музыкальными номерами для гостей проводят интерактивные игры.





В течение дня на территории парка также работает ярмарка изделий ручной работы, где можно приобрести праздничные угощения, блюда русской кухни, свежую выпечку и шашлык.