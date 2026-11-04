



Волгоградский блогер Дарья Шошина рассказала о психологическом давлении со стороны классного руководителя в лицее №5 им. Ю.А. Гагарина.

Отметим, что аккаунт выпускница лицея развивает в одной и социальных сетей. Аудитория блогера насчитывает более 3 тысяч активных подписчиков, а видео девушки набирают до 40 и более тысяч просмотров.







По словам Дарьи, инцидент произошел, когда она училась в средней школе. Классный руководитель, как рассказала блогер, при всем классе заявила, что у школьницы маленькая грудь и ей не подобает ходить в одежде, из-под которой видно бюстгальтер. Блогер отметила, что эти слова принесли ей нравственные страдания. Кроме того, по её утверждению, учитель и после этого случая неоднократно отпускала колкости в ее адрес.

Директор лицея №5 Лариса Тропкина в разговоре с ИА «Высота 102» от комментариев воздержалась, сообщив только, что знакома с данным видео.

– Видели, – лаконично ответила Лариса Александровна и больше на связь не выходила.

Вопрос о том, будет ли руководством лицея проведена с педагогическим составом какая-либо работа с целью недопущения описанных блогером инцидентов, редакция в связи с нежеланием комментировать ситуацию директором переадресовала профильному департаменту мэрии Волгограда.

Добавим, что ИА «Высота 102» не первый раз стало известно о случаях неуважительного отношения учителей лицея к учащимся. Так, мама одной из лицеисток сообщила, что была вынуждена перевести ребёнка в другое учреждение после слов учителя математики о том, что лицей №5, по ее личному убеждению, не для её ребёнка.

– У отдельных педагогов в лицее подход такой – они занимаются с теми детьми, кто, как им кажется, способен показать результат, а другие якобы должны «подтягиваться», что в корне непедагогично. Мне было сказано: «Вы зачем пришли в этот лицей?». После таких слов учителя я даже думать не стала – и забрала документы. Если педагог позволяет себе подобные высказывания, да еще и в присутствии класса посторонних детей, о чем тут можно вообще говорить? – рассуждает волгоградка. – Сейчас ребенок посещает другую школу: небо и земля, как говорится.

Отметим, до недавнего времени лицей №5 им. Ю. А. Гагарина был известен в Волгограде как кузница математических талантов. Однако в последние годы учебное учреждение теряет этот статус. Так, по итогам ЕГЭ-2026 в лицее №5 было лишь четыре случая получения учениками 100-балльных результатов, среди которых не оказалось ни одного по математике.

Видео: Дарья Шошина / Instagram*