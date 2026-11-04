В Ростове простятся со зверски убитыми супругами Сухаревич





Церемония прощания с Андреем и Русланой Сухаревичами состоится 5 ноября. Об этом со ссылкой на близких ростовчан сообщает Привет-Ростов.

Панихида пройдет на «Ростовском» кладбище в Больших Салах Мясниковского района. В местной церкви, расположенной на территории кладбища, пройдёт и отпевание.

Организацией похорон занимаются родственники. У погибших остались трое несовершеннолетних детей. По словам близких, семья тяжело переживает утрату.

Напомним, следственные органы Ростовской области продолжают расследование уголовного дела об убийстве супругов Андрея и Русланы, которых вечером 30 октября похитили с парковки жилого комплекса «Екатерининский» на улице Заводской в Ростове-на-Дону. Тела погибших со следами насильственной смерти были обнаружены в Аксайском районе. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс в Ростове и области. В социальных сетях жители выражают соболезнования родным, вспоминая Сухаревичей как крепкую и дружную семью.