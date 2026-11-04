Маленькие герои: в Волгограде наградили детей, проявивших мужество





В День народного единства в Волгограде на сцене музтеатра чествовали не артистов и не чиновников. Медали «За проявленное мужество» вручали троим подросткам, которые в сложный момент своей жизни повели себя так, как не всякий взрослый – как настоящие герои. Награды ребятам передал сенатор Сергей Горняков.

Даниил, 10 лет. Предотвратил беду

В августе 2026 года Даниил Хмызов из Волгограда просто гулял по улице, когда увидел горящий автомобиль – прямо рядом с жилыми домами, деревьями и гаражами. Пламя могло перекинуться в любой момент.

Мальчишка не только не растерялся, он сразу же позвонил по номеру 112. Дождался спасателей, не подпуская зевак к очагу возгорания. Когда приехали МЧС, скорая и полиция, мальчик сам проводил их к месту происшествия. Четко. Точно. Как будто делал это не впервые.

Витя, 10 лет. Спас сестренку из горящего дома

Апрель 2026 года, село Завязка Киквидзенского района. В частном доме вспыхнул пожар. Внутри находились Витя Никифоров и его четырехлетняя сестра. Деревянный дом заполнялся едким дымом, огонь отрезал все пути к выходу. Оставалось только окно.

Мальчик не запаниковал. Схватил малышку, подтащил к оконному проему и помог ей выбраться наружу. Только потом вылез сам.

Иван, 15 лет. Рисковал собой на пожаре

Ночь, апрель 2026 года, хутор Озерки Иловлинского района. В жилом доме – пожар. Огонь охватил первый этаж, и четверо детей оказались в ловушке: лестница и выход были недоступны. Они разбили окно и стали кричать.

Одним из первых на крики прибежал Иван Иванов. Вместе с отцом он приставил к окну лестницу – и с риском для собственной жизни вытащил ребят из горящего дома.

Медали «За проявленное мужество» ребятам вручили в рамках проекта «Дети-герои». Он реализуется под эгидой Совета Федерации вместе с Российским союзом спасателей, при поддержке Минобороны, МЧС, МВД, Роскосмоса и волонтерских организаций.

В администрации Волгоградской области подчеркивают: воспитание в духе патриотизма и ответственности – один из приоритетов политики области, обозначенных губернатором Андреем Бочаровым. В регионе ежегодно проходят «Уроки Победы», «Диалоги с героями», «Без срока давности», «Горячее сердце» – проекты, которые объединяют около 500 тысяч детей и молодежи.

Добавим, что с 2018 года медали «За проявленное мужество» в Волгоградской области получили 24 юных жителя. Трое ребят, которых награждали сегодня, – прямое доказательство: настоящая смелость не зависит от возраста.