Волгоградка Серафима Фокина взяла второе золото на ЮОИ-2026 в Дакаре





Волгоградская пловчиха Серафима Фокина стала двукратной чемпионкой юношеских олимпийских игр, которые сейчас проходят в Дакаре. По сообщению администрации Волгоградской области, в квалификационном заплыве на дистанции 50 м среди женщин Серафима показала лучшее время.

Несмотря на заминку в финале, Серафима совершила невероятное и преодолела в итоги дистанцию быстрее соперниц — за 27,28 секунды! Для волгоградки - это уже вторая медаль ЮОИ-2026. В первый день игр она завоевала золото на 100 м баттерфляем.



А на открытии соревнований, напомним, Серафима была знаменосцем российской сборной.



