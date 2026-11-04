



В Волгограде проходит межпарламентская встреча, в которой принимает участие делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с председателем заксобрания Сергеем Ямкиным. На Мамаевом кургане представители Ямала возложили горсть родной земли у памятника «Ямальским солдатам – защитникам Сталинграда». Этот жест стал символом связи северного региона с местом, где сражались и погибли защитники города.

– Историческая память не имеет границ: она объединяет народы, регионы и поколения, служит нравственным фундаментом нашего общего будущего. А верность исторической правде – основа нашего единства, и наш сегодняшний диалог тому подтверждение, – цитирует Ямкина издание Север-Пресс.





В Волгограде участники межпарламентской встречи обсуждают вопросы сохранения исторической памяти. Делегаты посетили строящийся мемориальный комплекс участникам СВО, оборонно-спортивный лагерь «Авангард» и школу «Юный ястреб». Кроме того, они возложили цветы к мемориалам в Суровикино и Пятиморске, а также к Вечному огню в Зале Воинской славы на Мамаевом кургане.

Напомним, памятник ямальским солдатам – защитникам Сталинграда был установлен на Мамаевом кургане в феврале 2026 года, увековечены имена 160 уроженцев Ямала, оборонявших Сталинградскую землю.