Украинские дроны 4 ноября сбивали за пределами Волгоградской области

Волгоградская область избежала атак украинских дронов ночью 4 ноября. По данным Минобороны, силы ПВО всего сбили 709 беспилотников, отработав в 15 регионах: над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Московской областей, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, в Волгоградской области с вечера 3 ноября действовал режим беспилотной опасности. А ранним утром 4 ноября жители региона проснулись от тревожных сирен, которые включились из-за угрозы ракетной атаки. Росавиация на полчаса закрывала аэропорт Волгограда.