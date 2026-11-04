



В Волгограде в честь Дня народного единства Комсомольский мост украсили праздничной подсветкой в цветах государственного флага. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Архитектурная подсветка моста была включена накануне праздника – вечером 3 ноября. Конструкция засияла белым, синим и красным цветами, символизирующими российский триколор. Праздничное оформление стало частью торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства.





Отметим, что Комсомольский мост в Волгограде обрел подсветку после реконструкции Привокзальной площади. Каждый вечер путепровод в центре Волгограда озаряют сотни огней. Мост таким образом становится неотъемлемой частью общественного пространства, встречающего туристов, приезжающих на ж/д вокзал «Волгоград-1».





Предполагается, что Комсомольский мост в Волгограде будет регулярно становиться площадкой для праздничной иллюминации – его подсветку будут менять в честь значимых государственных праздников и памятных дат.

Напомним, что на сегодня, 4 ноября, в Волгограде запланированы праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства, которые пройдут в Центральном парке культуры и отдыха. Ранее ИА «Высота 102» публиковало программу.