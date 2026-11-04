Волгоградцы получили передышку от магнитной бури G2





В ближайшие дни прогнозируется восстановление средней вспышечной солнечной активности. Как рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии, такие выводы были сделаны на основании наблюдения за процессами, происходящими на Солнце. В частности, на нем снова стали появляться пятна и расти средняя температура. Однако последствия для метеочувствительных волгоградцев проявятся не сразу.

Сегодня, 4 ноября, геомагнитная обстановка оценивается как спокойная. Такой же прогноз распространяется и на завтра, 5 ноября. Геомагнитное поле остается в зеленой зоне, хотя пока нет признаков, что возмущения стремятся к нулю. В лаборатории предположили, что магнитное поле пока никак не остынет от бури уровня G2, которая наблюдалась в ночь с субботы на воскресенье.