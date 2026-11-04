В Волжском в День народного единства прошел Крестный ход





Сегодня, 4 ноября, в Волжском Волгоградской области состоялся общегородской крестный ход, организованный Калачевской епархией и поддержанный мэрией и общественными организациями.





Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери проводится в Волжском более четверти века и за это время стал традиционным. В прошлом году в общегородском шествии приняло участие три тысячи волжан.

В связи с проведением Крестного хода сегодня в Волжском частично было ограничено движение на проспекте Ленина, улицам Космонавтов и Набережной. Конечной точкой шествия стал храм Иоанна Богослова, где состоялся молебен.



После завершения Крестного хода на пространстве у центрального входа ЦКиИ «Октябрь» начался концерт, посвященный Дню народного единства. В это же время праздничные программы состоятся в ДК «ВГС» и парке «Новый город».

