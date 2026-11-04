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Общество

Работника ж/д оштрафовали за подкуп волгоградского медика

Общество 04.11.2026 19:16
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04.11.2026 19:16


Светлоярский районный суд Волгограда вынес приговор сотруднику железнодорожного предприятия, который обвинялся в подкупе медика. Как сообщили в Волгоградской транспортной прокуратуре, 42-летний мужчина в январе прошлого года через свою знакомую перевел на банковскую карту 13 тысяч рублей работнику медицинской организации в Волгограде за получение заключения о прохождении медосмотра. Причем медицинское обследование мужчина не проходил. 

Однако за нарушение закона ему пришлось заплатить гораздо более крупную сумму. Суд оштрафовал мужчину на 300 тысяч рублей. 

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