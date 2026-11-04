Работника ж/д оштрафовали за подкуп волгоградского медика

Светлоярский районный суд Волгограда вынес приговор сотруднику железнодорожного предприятия, который обвинялся в подкупе медика. Как сообщили в Волгоградской транспортной прокуратуре, 42-летний мужчина в январе прошлого года через свою знакомую перевел на банковскую карту 13 тысяч рублей работнику медицинской организации в Волгограде за получение заключения о прохождении медосмотра. Причем медицинское обследование мужчина не проходил.