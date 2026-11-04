



В ночь на 5 ноября в Волгоградской области ожидается похолодание и другие природные явления, характерные для поздней осени. По данным Волгоградского ЦГМС, в Волгограде столбик термометра может опуститься1…-1º; днем в областном центре также будет прохладно – всего 4...6º.

6 октября прогнозируется небольшой дождь днем, а ночная температура понизится до 0…-2º. Днем также ожидается 4...6º.

В Волгоградской области погода будет еще более неуютной. С 5 по 6 июня обещают дожди, туман, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду. При прояснении температура воздуха ночью опустится до 0…-5º; днем ожидается 3...8º, местами до 11º.



А ночью 6 ноября вместе с осадками и туманами в регионе прогнозируют гололедно-изморозевые явления и гололедицу на дорогах. Синоптики обещают в темное время суток небольшой плюс, при прояснении 0…-5º, а днем 3...8º.



