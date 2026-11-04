



В Волгоградской области второй раз за день объявили ракетную опасность. Тревожные сирены сработали в 19-32. О сигналах сообщают жители разных районов Волгограда и Волжского. Сирены включились и в поселке Гумрак.

Напомним, ракетная опасность была объявлена рано утром 4 ноября. Она действовала около часа. При этом регион избежал атак беспилотников и ракет.

По данным Министерства обороны, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 709 украинских дронов над территориями 15 российских регионов, также над акваториями Азовского и Черного морей.

В праздничный день – 4 ноября в России отмечают День народного единства – преступный киевский режим продолжил атаковать беспилотниками российские территории. Украинские БпЛА, по данным мониторинговых каналов, фиксировали в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и Пермском крае, а также были замечены на подлете к Башкортостану и Воронежской области.

На текущий момент ракетная опасность объявлена в Ростовской и Волгоградской областях.



