



Леонид С., студент второго курса Волгоградского социально-педагогического колледжа по специальности «Физическая культура», принял решение подписать контракт с войсками беспилотных систем. Позывной молодого человека – «Сократ».

По словам Леонида, на его выбор повлияла ситуация в Волгограде.

– В моем родном городе почти каждый день летают вражеские дроны. Служба в войсках беспилотных систем – это престижно и современно, а контракт продлевается только по решению самого военнослужащего, – объясняет «Сократ». – Также предусмотрена возможность совмещать службу с учебой, в том числе дистанционно.

Однако Леонид принял решение на время службы взять академический отпуск, чтобы отдать долг Родине.

– Важно и то, что в настоящее время реализуется серьезная мотивационная программа, включающая социальную поддержку и денежные выплаты. Новобранцам предоставляется всесторонняя поддержка, а после службы предусмотрен широкий перечень льгот, – отметил он.

Во время службы молодой человек получил все предусмотренные выплаты. В настоящее время он находится в отпуске, во время которого приехал в колледж – увидеться с преподавателями и пообщаться со студентами, поделиться своим опытом.

По словам «Сократа», вернувшись со службы, он планирует закончить обучение в колледже, а после этого будет поступать в высшее военное учебное учреждение.





Напомним, в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом. Напомним, по решению губернатора в Волгоградской области с 1 сентября 2026-го стартовые выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 3,4 млн рублей.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73.