Культура 11.02.2019 21:36
7019 0
11.02.2019 21:36
Показ знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось» состоялся сегодня в центральном концертном зале Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», постановка народного артиста России Алексея Рыбникова вызвала большой интерес у волгоградцев. Среди сотен зрителей был замечен и губернатор Волгоградской области, который пришел на спектакль вместе с супругой. Андрея Бочарова не раз замечали на культурных мероприятиях. Ранее, он бывал на постановках в Волгоградском молодежном театре, НЭТе, областном театре кукол, в музее изобразительных искусств имени Машкова.
«Юнона и Авось» - одна из самых популярных советских рок-опер. Ее премьера состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола. В 2009 году во Франции на международном фестивале Пьера Кардена театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы «Юнона и Авось», которую сегодня смогли увидеть волгоградские зрители. Роли в спектакле сыграли ведущие артисты московского театра Алексея Рыбникова.
Реклама
Популярное по теме
12.02.2019 11:01
23094 35
11.02.2019 21:36
7020 0
06.02.2019 14:41
4517 7
«Горе от ума»: волгоградцы эмоционально отреагировали на премьерный спектакль НЭТа12.02.2019 11:01
Центральный концертный зал Волгограда ждет большой ремонт12.02.2019 08:44
Перерожденные в авто швейные машинки представлены на выставке в Волгограде06.02.2019 14:41
Волгоградский профессор стал автором большого труда о казаках войска Донского24.01.2019 04:09
В древних курганах под Волгоградом нашли уникальные артефакты14.01.2019 10:03
В волгоградском музее «поселились» советские Деды Морозы и Снегурочки21.12.2018 16:45
Праздничную атмосферу в Волгограде простимулируют конкурсом18.12.2018 16:07
Дед Мороз летит в Волгоград на собственном самолете15.12.2018 13:29
Волгоградский музей готовит выставку советских игрушек14.12.2018 11:49
Волгоградцев приглашают на литературный вечер поэта, которого никогда не существовало08.12.2018 10:26
«Ростелеком» покажет он-лайн вручение премии «Звезда Театрала»03.12.2018 12:34
На Год театра в бюджете Волгоградской области не нашлось средств02.12.2018 12:32
В Волгограде художник-затворник презентовал свою книгу о детстве в Сталинграде27.11.2018 22:31
Директором Волгоградского музтеатра стала представительница актерской династии22.11.2018 10:19
Спецоперацию по перевозке ценных экспонатов готовит Волгоградский краеведческий музей20.11.2018 13:53
Реклама