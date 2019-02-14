Культура

Губернатор Волгоградской области не один пришел на знаменитый спектакль о любви

Культура 11.02.2019 21:36
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11.02.2019 21:36



Показ знаменитой  рок-оперы «Юнона и Авось» состоялся сегодня в центральном концертном зале Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», постановка народного артиста России Алексея Рыбникова вызвала большой интерес у волгоградцев. Среди сотен зрителей был замечен и губернатор Волгоградской области, который пришел на спектакль вместе с супругой. Андрея Бочарова не раз замечали на культурных мероприятиях. Ранее, он бывал на постановках в Волгоградском молодежном театре, НЭТе, областном театре кукол, в музее изобразительных искусств имени Машкова. 
«Юнона и Авось» - одна из самых популярных советских рок-опер. Ее премьера состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола. В 2009 году во Франции на международном фестивале Пьера Кардена театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы «Юнона и Авось», которую сегодня смогли увидеть волгоградские зрители. Роли в спектакле сыграли ведущие артисты московского театра Алексея Рыбникова.

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