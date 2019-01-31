



Ирина Гусева, депутат Госдумы от Волгоградской области, считает стабильной ситуацию с вывозом мусора на своем округе. Интересно, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт фракции «ЕР» в Госдуме, где была опубликована данная информация, что это заявление она сделала 18 января, побывав в Волгограде и в районах Заволжья.

«В Быковском и Николаевском районах ситуация с вывозом мусора стабильная, местные власти помогают решать эту задачу. После праздников оператор начал завозить новые контейнеры и оборудовать дополнительные площадки», - оптимистично сообщила Ирина Гусева. «Сейчас ситуация стабилизировалась, администрация ведет мониторинг и держит на контроле ситуацию. Жалоб оттуда не поступало», - так депутат Госдумы Ирина Гусева высказалась о положении дел в Тракторозаводском районе Волгограда.









Вот так выглядели улицы около легендарного памятника "Остров Людникова" 25 января.





Напомним, середина января – как раз то время, когда регоператор тщетно пытался очистить Волгоград от мусорных завалов, что, впрочем, не сделано в полном объеме до сих пор. Интересно, что именно в этот день, когда Ирина Гусева позитивно оценила ситуацию с вывозом мусора, представитель регоператора во время совместных рейдов с главой Волгограда Виталием Лихачевым по заваленным отходами дворам, впервые признался в «недоработках», которые, впрочем, многие волгоградцы оценили как полный провал работы ООО «Управление отходами-Волгоград».

Неизвестно, по каким дворам водили Ирину Гусеву в Тракторозаводском районе Волгограда, но именно в это время от мусорных завалов «плакали» жители многих многоквартирных домов и частного сектора этого и других районов города. А в Быковском районе, где, в видении Ирины Гусевой, с вывозом мусора было все «стабильно», жители отдаленных сел до сих пор в глаза не видели мусорного регоператора и по-прежнему продолжают выносить отходы на несанкционированные свалки. В частности, о подобных проблемах жителях села Луговая Пролейка Быковского района сообщало ИА "Высота 102" в спецрепортаже "Не хотят нас брать: мусорный регоператор обходит стороной глубинку Волгоградской области - райцентры и села".









А такие картины вынуждены были наблюдать жители Вишневой Балки 28 января.





По всей видимости, мусорные проблемы волгоградцев все-таки не очень близки Ирине Гусевой. Вероятно, она озабочена грядущими неприятностями, связанными со скандалом вокруг «пивного» законопроекта, который она лоббирует вместе с двумя коллегами по Госдуме. Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что Патриарх Кирилл назвал законодательную инициативу о послаблениях в рекламе пивным компаниям «безнравственной» и призвал депутатов не принимать этот законопроект, который так активно лоббирует Ирина Гусева.

Фото сайта Госдумы РФ.