Главное

Откуда деньги? В Госдуме забраковали законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград Минюст требует ликвидировать «мертвый» Фонд Исинбаевой Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить

Актуально

Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в Волгограде

Пробежались и прикоснулись к прошлому: как волгоградцы отмечали День народного единства в ЦПКиО

Три жизни одного здания: как в Сталинграде появился легендарный кинотеатр «Победа»

Федеральные новости

Федеральные новости
 ФСБ задержан россиянин, готовивший теракт по заданию СБУ
Федеральная служба безопасности в Краснодарском крае пресекла противоправную деятельность гражданина России 1957 года рождения, причастного к государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ИА «Живая...
Федеральные новости
 ВС РФ ударили по энергообъектам в четырёх областях Украины и судам в Чёрном море
В ночь на 10 ноября российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности, а также по морским судам с военным имуществом...
Федеральные новости

ФСБ задержан россиянин, готовивший теракт по заданию СБУ

Федеральные новости 10.11.2026 11:36
0
10.11.2026 11:36


Федеральная служба безопасности в Краснодарском крае пресекла противоправную деятельность гражданина России 1957 года рождения, причастного к государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ИА «Живая Кубань».

По данным ведомства, задержанный имеет вид на жительство на Украине. В 2025 году он находился в Киеве, где стал сотрудничать со Службой безопасности Украины и по ееё заданию выехал в Россию.

Мужчина прибыл в Краснодарский край, чтобы провести рекогносцировку береговой линии Черноморского побережья – полученные сведения он планировал передать противнику. Кроме того, он получил координаты тайника с взрывными устройствами и участвовал в подготовке теракта в отношении российского военного.

Задержать его удалось до реализации замысла. Сейчас задержанный находится под стражей. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
10.11.2026 11:36
Федеральные новости 10.11.2026 11:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.11.2026 10:53
Федеральные новости 10.11.2026 10:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.11.2026 12:16
Федеральные новости 09.11.2026 12:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.11.2026 11:13
Федеральные новости 09.11.2026 11:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.11.2026 11:07
Федеральные новости 08.11.2026 11:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.11.2026 10:04
Федеральные новости 08.11.2026 10:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.11.2026 13:33
Федеральные новости 06.11.2026 13:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.11.2026 11:03
Федеральные новости 06.11.2026 11:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.11.2026 10:46
Федеральные новости 06.11.2026 10:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.11.2026 11:02
Федеральные новости 05.11.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.11.2026 10:20
Федеральные новости 05.11.2026 10:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.11.2026 09:41
Федеральные новости 05.11.2026 09:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.11.2026 09:59
Федеральные новости 04.11.2026 09:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.11.2026 17:44
Федеральные новости 03.11.2026 17:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.11.2026 12:54
Федеральные новости 03.11.2026 12:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:01
КСП перетряхнет Фонд капремонта после заявлений губернатора БочароваСмотреть фотографии
11:36
ФСБ задержан россиянин, готовивший теракт по заданию СБУСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом юный водитель ВАЗа опрокинулся на трассеСмотреть фотографии
10:53
ВС РФ ударили по энергообъектам в четырёх областях Украины и судам в Чёрном мореСмотреть фотографии
10:22
Бочаров потребовал жёстких мер к недобросовестным управляющим компаниямСмотреть фотографии
10:21
Блондинке из культуры доверили городское хозяйство ВолгоградаСмотреть фотографии
09:55
Волгоградца обвиняют в распространении детской порнографииСмотреть фотографии
09:38
Под Ростовом от угарного газа погибла семья с малышомСмотреть фотографии
09:21
155 БПЛА сбито по РФ: Волгоградскую область атака миновалаСмотреть фотографии
09:02
Житель Волгоградской области Артем Янов погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
08:42
65 лет назад Сталинград стал Волгоградом: как это былоСмотреть фотографии
08:26
Бело‑голубые стартуют с чистой победы: «Динамо» возглавило чемпионат ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
08:22
В Волжском абонентам временно ограничат подачу газа 11 ноябряСмотреть фотографии
07:26
Бронза Прохора Казарина – вклад в триумф сборной на ЧМ по армрестлингуСмотреть фотографии
07:08
11 выходных ждут волгоградцев в январеСмотреть фотографии
06:50
Волгоград ждёт тепло до +13 градусов к выходнымСмотреть фотографии
06:08
Ночь без угроз со стороны ВСУ прошла в Волгоградской области 10 ноябряСмотреть фотографии
05:48
Санврачи назвали число покусанных клещами волгоградцев за 2026 годСмотреть фотографии
05:26
Закаленные «Кобальтом». Малоизвестные факты из истории волгоградской милицииСмотреть фотографии
21:45
Сигнал о ракетной опасности отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:31
Над Волгоградской областью сбили БПЛАСмотреть фотографии
21:20
Неужели победа? Под Волгоградом после жалоб и проверок отремонтируют братскую могилу ВОВСмотреть фотографии
21:02
Сирены завыли в Волгограде из-за угрозы ракетного удараСмотреть фотографии
20:23
Приставы арестовали 27 авто волгоградцев у ТЦ «Мармелад»Смотреть фотографии
19:57
В Волгоградской области 337 га лесфонда незаконно сдали в арендуСмотреть фотографии
18:58
Заливай – не хочу? Ситуация на АЗС Волгограда 9 ноябряСмотреть фотографии
18:00
В Волгограде ищут подрядчика для обследования кровли Дворца спортаСмотреть фотографии
17:06
Владимир Путин отметил волгоградских чиновников и врачей орденами и званиямиСмотреть фотографии
16:07
Под Волгоградом суд пресёк продажу экстремистской книги осуждённого оппозиционераСмотреть фотографии
15:23
Почетный гражданин района с «золотыми руками» умерла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 