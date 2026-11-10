ФСБ задержан россиянин, готовивший теракт по заданию СБУ





Федеральная служба безопасности в Краснодарском крае пресекла противоправную деятельность гражданина России 1957 года рождения, причастного к государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ИА «Живая Кубань».

По данным ведомства, задержанный имеет вид на жительство на Украине. В 2025 году он находился в Киеве, где стал сотрудничать со Службой безопасности Украины и по ееё заданию выехал в Россию.

Мужчина прибыл в Краснодарский край, чтобы провести рекогносцировку береговой линии Черноморского побережья – полученные сведения он планировал передать противнику. Кроме того, он получил координаты тайника с взрывными устройствами и участвовал в подготовке теракта в отношении российского военного.

Задержать его удалось до реализации замысла. Сейчас задержанный находится под стражей. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.