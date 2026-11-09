Водителям предложили 58-километровый объезд участка «Новороссии»





Водителям, направляющимся в сторону Мариуполя, придется временно изменить маршрут. Госавтоинспекция Ростовской области опубликовала схему объезда участка трассы «Новороссия», движение по которому ограничено. Длина альтернативного пути составляет 58 километров, передает Привет-Ростов.

Согласно предложенной схеме, выезжающим из Ростова-на-Дону нужно свернуть на 66-м километре трассы, на кольцевой развязке. Далее маршрут пройдёт через Николаевку, А. Мелентьево, Ефремовку, Фёдоровку и Верхнюю Ханженовку. Вернуться на «Новороссию» можно будет на 107-м километре.

В Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам заранее планировать поездки с учетом объезда, следить за временными дорожными знаками и выполнять указания сотрудников полиции.