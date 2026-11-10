Саратов на зиму закрывают для фур с нагрузкой от 10 тонн

С 1 декабря в Саратов запретят въезжать грузовикам, способным перевозить груз весом более 10 тонн. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на мэра города Молчанова.

По информации саратовского градоначальника, запрет для перемещения по городу фур-тяжеловесов будет действовать до 15 марта 2027 года включительно. Данную меру он объяснил необходимостью обеспечения безопасности на дорогах.

– Одна забуксовавшая на подъеме фура может остановить движение на целой улице и помешать снегоуборочной технике. Чем меньше в городе тяжелых грузовиков, тем быстрее расчищаются улицы и тем безопаснее ездить, – подчеркнул Молчанов.

Отметим, что в Волгограде грузовики каждую зиму становятся причинами ДТП и транспортных заторов преимущественно на Второй и Третьей продольных магистралях. Однако о решении запрещать проезд многотонных грузовиков волгоградские власти не объявляли.