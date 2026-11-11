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Федеральные новости

ЦБ советует россиянам завести отдельную карту к «чёрной пятнице»

Федеральные новости 11.11.2026 16:44
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11.11.2026 16:44


Для безопасных покупок в «чёрную пятницу» Центробанк рекомендует россиянам обзавестись отдельной банковской картой. Об этом сообщает ИА «СарИнформ».

Смысл совета регулятора – держать на такой карте лишь сумму, необходимую для конкретной покупки. Тогда даже при утечке данных или доступе мошенников к счёту потери ограничатся тем, что на нём лежит.

Если средства всё же списали, первым делом карту нужно заблокировать. Затем в течение суток стоит обратиться в банк: заявить о несогласии с операцией и запросить выписку по счёту. Там же можно оформить справку, которая понадобится для обращения в полицию. В 2026 году «чёрная пятница» назначена на 27 ноября .

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