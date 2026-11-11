



Президент Владимир Путин предложил запустить отдельную программу для участников специальной военной операции, не имеющих высшего образования. Она должна стать аналогом проекта «Время героев», сообщает «Интерфакс».

Как пояснил глава государства на совещании с членами правительства, программа «Время героев» позволяет находить и готовить бойцов, готовых послужить Отечеству и в гражданской сфере. Однако участвовать в ней могут только военнослужащие с высшим образованием, причём приоритет отдаётся тем, у кого уже есть опыт организаторской, административной работы.

– Но, разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт, – цитирует президента агентство.

Путин отметил, что речь идет в том числе о людях со средним специальным образованием. Он попросил администрацию президента продумать создание такой программы, а правительство – подключиться к этой работе.