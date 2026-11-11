



Украина стремится изолировать Калининград от основной части России, и удары по Ленинградской области – часть этого замысла. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший депутат Госдумы Андрей Колесник, передаёт со ссылкой на федеральные СМИ ИА «Живая Кубань».

По его оценке, атаки на Ленинградскую область нацелены на разрыв транспортной связки между Санкт-Петербургом и Калининградом – именно по этому маршруту самый западный регион страны сообщается с остальной территорией. Колесник полагает, что Киев намерен наращивать частоту ударов по области и в целом продолжает пытаться влиять на ситуацию внутри России, используя в том числе атаки беспилотников.

Экспертное мнение прозвучало на фоне ночного инцидента в порту Усть-Луга. Там вспыхнул пожар, пострадали трое работников – их жизням, как уточняется, ничего не угрожает. Кроме того, из-за атаки БпЛА аварийно отключилась подстанция. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили 150 дронов.

По данным ИА «Живая Кубань», эта атака стала самой масштабной в году: целью украинских сил стал порт Усть-Луга, где после падения дронов начался пожар, есть пострадавшие.