



В ночь на 10 ноября российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности, а также по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Киевской области поражены две электроподстанции 110 кВ – в населённых пунктах Переяслав и Яготин. Ещё две подстанции атакованы в Днепропетровской области (Вольногорск) и Полтавской области (Кременчуг).

Кроме того, в акватории Чёрного моря уничтожены сухогруз с вооружением и военным имуществом, морское судно типа «танкер», доставлявшее горюче-смазочные материалы для украинской армии, и сухогруз с грузом двойного назначения для ВСУ.

Изображение создано при помощи ИИ