



Трагедия в ростовском ЖК «Екатерининский», где 26-летний сосед расправился с супружеской парой, потрясла всю страну. Как сообщает Привет-Ростов, прощание с Андреем (43 года) и Русланой (40 лет) Сухаревичами прошло 5 ноября на «Ростовском» кладбище – проводить их пришли сотни человек.

По данным издания, конфликт зрел несколько дней и начался с бытовой мелочи: Андрей, паркуясь на тесной стоянке, задел машину Василия Селенских. В отместку сосед порезал колёса «Нивы», оформленной на Руслану. Мужчины поговорили – Василий приехал извиняться к Андрею на работу, они пожали руки. Андрей настоял, чтобы извинения были принесены и его жене. Сосед согласился.

Вечером того же дня, когда семья возвращалась домой, Василий подкараулил их с ножом. Увидев расправу из окна, старшая 15-летняя дочь выбежала во двор. Она бросилась к проезжающим машинам, умоляя водителей перекрыть дорогу убийце, пока родители ещё были живы. Первый водитель отказался, сославшись на то, что не хочет «портить свою машину». Второй сказал, что это дело полиции.

Как ранее сообщали СМИ, тела супругов с множественными ножевыми ранениями были найдены в Аксайском районе только спустя два дня. Убийца расчленил их. У Сухаревичей осталось трое детей: 15, 9 и 8 лет.

Василий Селенских задержан. Ему предъявлены обвинения в похищении и убийстве двух лиц, суд отправил его под стражу на два месяца. Ему грозит пожизненный срок. Родственники уверены, что нападение было хладнокровно спланированным: визит «для примирения» был лишь способом усыпить бдительность жертв.